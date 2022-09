Starfield avrà grandi città e piccoli insediamenti, con molte ambientazioni diverse

Un ex-sviluppatore di Bethesda ha riferito che Starfield sarà ricco di ambientazioni differenti, che vanno da grandi città a insediamenti minori, con una notevole differenza anche in termini di costruzione tra le location di scala diversa.

A riferire la questione è Nate Purkeypile, che si è presentato come ex-sviluppatore di Bethesda e responsabile del sistema di illuminazione nell'engine grafico di Starfield, intervistato di recente da PCGamesN dopo alcune considerazioni affidate a Twitter.

Nathan "Nate" Purkeypile ha in effetti lavorato a Fallout 3 e Fallout 4, oltre che a Fallout 76 ma ha poi lasciato Bethesda Softworks nel 2021.

Starfield, artwork di un insediamento

A quanto pare, nel periodo immediatamente precedente alla sua uscita di scena dal team si è occupato anche di Starfield e si è detto molto interessato a vedere come il gioco verrà fuori in forma definitiva.

I suoi tweet sull'argomento risalgono allo scorso giugno, ma la questione è stata poi approfondita con PCGamesN. In precedenza, Purkeypile aveva riferito di essere molto curioso di vedere Starfield in forma definitiva, perché probabilmente anche molte delle cose su cui aveva lavorato sono state cambiate ed evolute nel frattempo.

Al sito in questione, lo sviluppatore ha riferito che il gioco Bethesda è caratterizzato da una grande quantità di ambientazioni differenti, con una netta distinzione tra le città maggiori, che probabilmente riguardano le varie capitali che abbiamo visto in precedenza (New Atlantis, Akila e Neon sono tre delle quattro previste) e gli insediamenti minori.

"Probabilmente non è una sorpresa ma ci saranno molte ambientazioni di minore grandezza, come quasi sempre accade nei giochi Bethesda Games Studios", ha spiegato Purkeypile, riferendo anche che, in linea con la tradizione, "le città principali sono significativamente più ampie e sviluppate rispetto alle altre" e hanno dunque richiesto un lavoro molto maggiore.

D'altra parte, un'idea della varietà di ambientazioni l'abbiamo avuta anche dall'ultimo trailer mostrato in occasione dell'Xbox & Bethesda Showcase, rimarcata da un'immagine riassuntiva. Per il resto, rimaniamo in attesa della nuova data d'uscita di Starfield.