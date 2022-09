Assassin's Creed Mirage, un'altra immagine è trapelata online prima della presentazione

Un'altra immagine promozionale per Assassin's Creed Mirage è trapelata online, in anticipo rispetto alla presentazione ufficiale che si terrà domani sera all'Ubisoft Forward, anche questa facente parte del corredo di illustrazioni utilizzate come "key art" per il gioco.

Non si tratta di uno screenshot che mostra il gameplay, dunque, ma anche in questo caso possiamo ricevere qualche interessante informazione da quanto emerge nell'immagine.



Viene rimarcata l'ambientazione mediorientale che era già emersa in passato, simboleggiante anche una volontà di ritorno alle origini che dovrebbe caratterizzare il nuovo capitolo recentemente annunciato da Ubisoft in via ufficiale ma ancora in attesa di una presentazione vera e propria.

Al centro dell'immagine c'è il protagonista, che dovrebbe essere Basim, un comune ladro di strada in cerca di risposte e giustizia, che si ritrova coinvolto nelle questioni degli assassini all'interno di una storia che vede coinvolti gli Hidden Ones, per le strade della Bagdad del nono secolo. È peraltro visibile l'abbigliamento tradizionale dell'assassino e la presenza della lama celata.

È assai probabile che il tweet riportato qui sopra venga rimosso, nel caso potete vedere l'immagine in questione anche a questo indirizzo. In attesa della presentazione prevista all'Ubisoft Forward, finora sono emersi dettagli dalla descrizione ufficiale che vede Assassin's Creed Mirage come un gioco cross-gen, oltre a informazioni su parkour, furtività e ambientazione.