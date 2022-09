Call of Duty Warzone: supporto e DLC continueranno anche dopo Warzone 2.0

Secondo Tom Henderson, fonte non ufficiale ma che ormai possiamo considerare piuttosto affidabile per quanto riguarda in particolare Call of Duty e Battlefield, Call of Duty: Warzone continuerà ad essere supportato ed espanso anche dopo l'uscita del nuovo capitolo del battle royale, ovvero Warzone 2.0, mantenendolo con il nome "Warzone Caldera".

La scelta è piuttosto bizzarra, ma Tom Henderson sembra piuttosto sicuro di questa continuazione del primo Call of Duty: Warzone taccando al nuovo Call of Duty: Warzone 2.0, con Activision che continuerebbe dunque a portare avanti i due multiplayer battle royale free-to-play in contemporanea.



Per distinguerlo dall'altro, a partire dal 28 novembre il primo Warzone verrà identificato come "Warzone Caldera", con riferimento al nome della mappa in cui è ambientato. Può sembrare strano, ma considerando l'attaccamento della community ai giochi anche dopo che escono i capitoli successivi, in particolare per quanto riguarda alcuni titoli della serie Call of Duty, potrebbe avere senso.

D'altra parte, la community di Call of Duty: Warzone è veramente enorme e non è detto che si sposti in massa su un nuovo capitolo in tempi brevi, dunque potrebbe esserci ancora ampio spazio di manovra sul primo gioco della serie, il quale potrebbe dunque continuare a ricevere aggiornamenti e anche DLC ed espansioni. L'interrogativo, a questo punto, si sposta sulla comodità di gestione anche da parte degli utenti: considerando lo spazio richiesto su hard disk dai Call of Duty, probabilmente è consigliabile scegliere attentamente a cosa giocare perché prendere parte a più di un capitolo insieme potrebbe necessitare archivi veramente enormi.

In ogni caso, qualcosa di più chiaro dovrebbe emergere alla conferenza Call of Duty Next del 15 settembre 2022.