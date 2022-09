Soulstice: i voti della stampa sono positivi ma non entusiasmanti per l'action italiano

Sono ora disponibili in rete le prime recensioni di Soulstice e dunque possiamo farci un'idea di come la critica ha accolto l'action made in Italy realizzato da Reply Game Studio. Come potrete vedere nell'elenco qui sotto, i primi voti della stampa internazionale sono positivi ma non particolarmente entusiasmanti.

Prima di elencare i giudizi della stampa estera, come al solito prima vi suggeriamo di leggere la nostra recensione di Soulstice.

Di seguito i voti della critica internazionale:

GameGrin - 90

GamingTrend - 85

XboxEra - 85

Gamer Escape - 80

Checkpoint Gaming - 80

Whatifgaming - 80

Wccftech - 75

Gaming Nexus - 74

COGconnected - 72

God is a Geek - 70

Digital Trends - 70

TechRaptor - 70

Hardcore Gamer - 70

Cultured Vultures - 60

Soulstice

Nel momento in cui scriviamo Soulstice ha una media voti di 76 su Metacritic (versione PC) e di 73 su Opencritic. Tenete presente in ogni caso che mancano all'appello numerose recensioni, quindi le medie attuali sono solo provvisorie.

La maggior parte delle recensioni online lodano il sistema di combattimento frenetico ispirato alla serie Devil May Cry, ritenuto solido e divertente, al netto di una gestione della telecamera problematica. Non convincono invece la trama, condita da dialoghi poco incisivi e colpi di scena telefonati, e la varietà delle ambientazioni.

Nella nostra recensione affermiamo che "Soulstice è prima di tutto un gioco d'azione tecnico alla Devil May Cry e, pur non raggiungendo i picchi del genere, si difende molto bene e sa divertire. La varietà di armi e situazioni è discreta, ma purtroppo l'ambientazione si ripete troppo spesso, annoiando l'occhio del giocatore. La trama è curata anche se non originale o appassionante, ma fa il proprio dovere. Se siete in cerca di un gioco che vi faccia divertire controller alla mano, l'avete trovato. È un primo passo, badate bene, e gli spazi per migliorare in vista di un seguito ci sono, ma forse proprio per questo varrebbe la pena sostenere un team italiano che ha qualcosa di proprio da dire."

Vi ricordiamo che Soulstice è disponibile da oggi per PC, PS5 e Xbox Series X|S.