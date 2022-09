God of War Ragnarok: preordine in sconto con il coupon di settembre 2022 su eBay

Tramite eBay è possibile fare il preordine di God of War Ragnarok in versione PS5, utilizzando lo sconto aggiuntivo garantito dal coupon SETT22. Il prezzo finale è 63.17€ invece di 80.99€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo.

Il coupon SETT22 permette di ottenere uno sconto del 15% sul prezzo del prodotto, per un valore massimo dello sconto di 100€. Ogni account può utilizzare il codice due volte, per uno sconto totale di 200€. Ogni acquisto deve superare i 15€ di spesa. L'offerta è valida fino al 25 settembre 2022, precisamente alle 23:59. Il coupon è valido solo per una selezione di prodotti.

Il venditore è game_electronic_virz, con il 99.9% di feedback positivo e catalogato come servizio eBay Premium. La restituzione è possibile entro 30 giorni e il venditore paga le spese di riconsegna. Il pagamento è possibile tramite PayPal, Visa, G Pay, Mastercard e American Express.

Kratos e Atreus in God of War Ragnarok

