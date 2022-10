Overwatch 2: polemiche per la monetizzazione, ma cosa fanno Apex e Valorant?

Una cosa che, però, non è piaciuta a tutti e ha scatenato polemiche per la monetizzazione di Overwatch, ma cosa fanno Apex e Valorant ?

Il percorso a pagamento sarà molto più ricco di cosmetici di quello gratuito e avrà come ricompensa finale la prima skin mitica per il gioco (ancora più rara delle epiche o delle leggendarie): Cyber Demon Genji. Fin qui tutto bene. I fan si sono fatti sentire quando è stato ufficializzato il sistema di sblocco dei nuovi personaggi, il cuore e l'anima di ogni hero shooter. In Overwatch 2, chi acquisterà il battle pass premium avrà immediatamente accesso al nuovo eroe di quella stagione (ne usciranno 2 l'anno), tutti gli altri potranno sbloccarlo "al livello 55 (di 80) della pista gratuita" ha detto il vicepresidente di Blizzard John Spector.

Overwatch 2 non ha un momento di tregua. Il tanto atteso sequel dello sparatutto in prima persona di Activision Blizzard ha fatto arrabbiare molti dei suoi fan a causa del suo sistema di monetizzazione. Come quasi tutti gli sparatutto free-to-play, anche Overwatch 2 avrà un battle pass, ovvero un sistema di ricompense cosmetiche distribuito su 100 livelli che si sbloccano semplicemente giocando. In comune con i suoi colleghi avrà anche il fatto che ci saranno due tracks (piste in italiano) una gratuita e una premium.

Inizialmente dovevano uscire 2 nuovi eroi l'anno e così è stato per il 2017 e il 2018. Poi è stato annunciato il sequel e i contenuti hanno praticamente smesso di venire pubblicati. Quando è arrivata la conferma che Overwatch 2 sarebbe stato free-to-play, la maggior parte dei fan si aspettava che nulla sarebbe cambiato: doveva arrivare solo un battle pass che si poteva scegliere di non acquistare. Ma non è così che l'industria degli hero shooter funziona ; ce lo dimostrano i grandi avversari di Overwatch sia nel mondo F2P sia premium.

Il primo Overwatch è uscito con una promessa che Blizzard non è riuscita a mantenere : pagare un live game a prezzo pieno all'uscita e ricevere tutti i nuovi contenuti gratuitamente. Un discorso a parte va fatto per i cosmetici che erano bloccati dietro un controverso sistema di loot box. Dopo nemmeno tre anni questo sistema si è rivelato troppo oneroso e troppo poco redditizio per lo stesso studio di sviluppo.

Come funzionano Apex Legends, Valorant e Rainbow Six Siege

Ogni nuova Leggenda di Apex Legends può essere sbloccata sia con soldi reali che con tanta valuta di gioco

Prendiamo ad esempio il re degli hero shooter free-to-play: Apex Legends. Quando esce una nuova Leggenda è quasi impossibile ottenerla gratuitamente al lancio. Sbloccare nuovi personaggi nel battle royale di Respawn Entertainment, infatti, richiede o l'utilizzo di una valuta premium (che costa soldi reali) o una quantità spropositata di una valuta gratuita, ottenibile aumentando di livello. All'uscita, una nuova leggenda costa 750 Apex Coins, acquistabili nello shop, o 12mila legend token, l'equivalente di 20 livelli. Solo i giocatori che dedicano diverse ore ogni settimana al gioco hanno una possibilità di ottenete le nuove leggende gratuitamente al lancio.

In Valorant, lo sparatutto tattico di Riot Games, invece, è impossibile ottenere i nuovi Agenti gratuitamente al lancio. Oltre ad acquistarli per l'equivalente di 10 euro, l'unico modo per ottenere un nuovo Agente è completare un mini battle pass dedicato (gratuito) che richiede dalle 20 alle 30 partite per essere completato. Se ogni partita di Valorant dura in media tra i 25 e i 40 minuti, vuol dire giocare almeno un'ora al giorno per 10 giorni prima di poter avere tra le mani il nuovo personaggio giocabile.

In Valorant è impossibile ottenere gratuitamente i nuovi agenti al day one

Infine c'è Rainbow Six: Siege che oltre a non essere free to play (il gioco costa come minimo 15 euro) adotta un sistema simile a quello di Apex per lo sblocco dei nuovi operatori. C'è una valuta premium con cui acquistarli subito e una valuta gratuita ottenibile giocando. Un'analista americano ha recentemente calcolato che acquistando la versione base (che include 20 degli oltre 60 operatori disponibili) servirebbero a un nuovo giocatore 10 anni di taglie giornaliere e settimanali per sbloccare il resto del cast senza sborsare un centesimo.