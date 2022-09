Super Mario Bros., il primo trailer del film sarà mostrato in occasione del Comic-Con di New York

Il film di Super Mario Bros. sarà presto svelato con un trailer. Ad annunciarlo è stata l'organizzazione del Comic-Con di New York, che ha promesso la pubblicazione del primo trailer dell'attesissima pellicola per il 6 ottobre 2022 alle 22:00, ora italiana. Il film, invece, arriverà nei cinema il 7 aprile 2023, almeno negli Stati Uniti.

Per il resto non è stato detto niente di nuovo sul film. L'immagine teaser allegata al tweet di annuncio mostra il classico blocco con punto interrogativo, praticamente iconico per i fan di Super Mario Bros., mentre il testo ricorda che si tratta di una produzione di Nintendo e Illumination Entertainment, lo stesso studio dei franchise Cattivissimo Me, Pets e Minions, per citarne alcuni.

Per ora, quindi, non rimane che attendere per sapere una volta per tutte cosa attendersi dalle nuove avventure cinematografiche di Super Mario Bros., che si spera facciano dimenticare quelle vecchie.

In effetti fa pensare il fatto che una compagnia dedita all'intrattenimento per famiglie come Nintendo abbia sfruttato pochissimo i suoi franchise maggiori in ambito cinematografico e televisivo (i Pokémon fanno storia a parte visto che sono gestiti da The Pokémon Company). Serie dedicate a Mario e Zelda potrebbero andare molto bene, eppure a oggi mancano completamente (ce ne sono alcune del passato, ma sono ormai introvabili). Speriamo che il film di Super Mario sia solo l'inizio della nuova vocazione crossmediale di Nintendo, quindi.