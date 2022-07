Warhammer 40.000: Darktide rinviato su PC e Xbox, ecco la nuova data di uscita

Warhammer 40.000: Darktide è stato rinviato su PC e Xbox: Fatshark ha annunciato che la nuova data di uscita del gioco è fissata al 30 novembre sulla piattaforma Windows e "subito dopo" su Xbox Series X|S.

Lo scorso marzo il team di sviluppo ha fissato la data di uscita di Warhammer 40.000: Darktide al 13 settembre, ma è chiaro che le tempistiche si sono rivelate troppo strette per garantire la qualità a cui gli autori dell'action cooperativo stanno puntando.

"Rinviare un gioco è forse una delle decisioni più difficili che uno sviluppatore si trova a dover prendere e nessuno è contento di farlo", ha scritto Fatshark in un messaggio ai fan. "Tuttavia speriamo che ciò testimoni il nostro impegno nel prenderci il tempo necessario e fare tutto il necessario per offrirvi l'esperienza migliore possibile."

"Sebbene siamo stati felici del feedback raccolto finora per Darktide, ci serve altro tempo per migliorare la stabilità e le prestazioni, nonché per consolidare alcune meccaniche chiave. Ognuno di questi aspetti è fondamentale per potervi consegnare il miglior gioco possibile."

Fatshask ha annunciato anche che terrà una serie di test tecnici in prossimità del lancio per effettuare le ultime verifiche prima del debutto di Warhammer 40.000: Darktide. Gli utenti che desiderano registrarsi possono farlo visitando questo sito.