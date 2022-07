Hindsight, trailer con data di uscita all'Annapurna Interactive Showcase

La data di uscita di Hindsight è stata annunciata da Annapurna durante l'Interactive Showcase di stasera, con un trailer: il gioco sarà disponibile a partire dal 4 agosto su PC, Nintendo Switch e dispositivi iOS.

Caratterizzato da uno stile grafico per certi versi simile a quello di Thirsty Suitors, mostrato con un trailer all'Annapurna Showcase, Hindsight ci vedrà ripercorrere i ricordi della protagonista, "gestendoli" attraverso una serie di puzzle al fine di metterli sotto una determinata luce.

Il video parla non a caso di come si interpreta il passato e gli episodi che hanno determinato la nostra vita, le scelte che abbiamo fatto, la persona che siamo diventati. Presupposti indubbiamente affascinanti per un progetto che appare accattivante.

Insomma, siamo curiosi di scoprire qualcosa di più su Hindsight, e a questo punto non ci vorrà che una manciata di giorni per poterlo fare: come detto, l'appuntamento con il gioco è fissato al 4 agosto.