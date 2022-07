Thirsty Suitors: trailer dall'Annapurna Showcase del 28 luglio, demo disponibile e D1 su Game Pass

Questa sera, 28 luglio 2022, è andato in onda l'Annapurna Showcase, durante il quale sono stati mostrati tanti giochi che saranno pubblicati dall'apprezzato editore. Durante la presentazione abbiamo avuto modo di rivedere Thirsty Suitors, di cui trovate il trailer qui sopra. Il gioco arriverà su PC, PlayStation, Xbox e Switch. Sarà inoltre anche su Game Pass da D1. Su Steam è ora disponibile una demo.

Thirsty Suitors è un gioco che parla di cultura, relazioni, pressione familiare e l'espressione di sé. La descrizione recita: "Riuscirà Jala a gestire i suoi genitori, fare pace con i suoi ex e a riparare amicizie infrante in tempo per il matrimonio di sua sorella? Sarà pronta per la visita incombente di Nani, la terrificante e polemica matriarca della famiglia? Nel corso della storia, Jala affronterà in combattimento i suoi ex in sequenze cinematografiche di battaglie a turni."

Nel trailer possiamo vedere che la protagonista potrà andare in skate, cucinare e combattere contro i propri ex. Jala dispone di varie mosse d'attacco pensate per danneggiare gli avversari e sfruttare le loro debolezze: durante gli scontri, i nostri ex parleranno con noi e potremo compiere delle scelte narrative che condizioneranno i personaggi.

Abbiamo già avuto modo di provare Thirsty Suitors e vi abbiamo spiegato che "Seppur abbastanza rozzo nelle meccaniche e nei sistemi, Thirsty Suitors è un folle mix di umorismo e meccaniche che potrebbe davvero avere il suo perché se gestito con intelligenza dal suo team di sviluppo. Difficile adesso capire fino a che punto saprà evolversi, ma speriamo riesca a sfruttare al meglio il suo potenziale per trasformarsi in una bella sorpresa indie. L'ambientazione e l'idea di fondo sono abbastanza assurdi da supportare la cosa."