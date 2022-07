Bounty Star annunciato con un trailer, si tratta di uno sparatutto western coi mech

Bounty Star è stato annunciato con un trailer durante l'Annapurna Interactive Showcase: si tratta di un originale sparatutto western coi mech, in uscita nel 2023 su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One, gratis su Game Pass.

Caratterizzato da atmosfere decisamente diverse rispetto alle avventure narrative mostrate nel corso dello show, vedi ad esempio Hindsight e Thirsty Suitors, il gioco sviluppato da Dinogod ci mette al comando di un'abile cacciatrice di taglie, Clem appunto, che porta a termine i propri incarichi salendo a bordo di un potente mech armato di tutto punto.

Le atmosfere "country" donano un sapore peculiare al gioco, che non possiede velleità simulative e infatti consente di combattere effettuando colpi in carica, scariche di gatling e lanciando missili a ricerca come ai bei tempi dell'originale Lost Planet: Extreme Condition.

Ad ogni modo, ci vorrà ancora un po' di tempo prima di poter verificare con mano la bontà delle meccaniche sparatutto messe a punto dagli autori di Bounty Star, visto che il gioco non debutterà prima del prossimo anno.