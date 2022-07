Cardboard Computer: dettagli dall'Annapurna Showcase sul gioco dei creatori di Kentucky Route Zero

Durante l'Annapurna Showcase abbiamo avuto la possibilità di scoprire che Cardboard Computer, noti in quanto creatori di Kentucky Route Zero, sono ora al lavoro su un nuovo gioco che sarà pubblicato da Annapurna.

Il video mostrato durante la presentazione ci mostra gli sviluppatori, che ricordiamo essere solo tre. Il team spiega come ha iniziato a lavorare a Kentucky Route Zero e di quanto ha appreso durante lo sviluppo. Il filmato mostra anche qualche piccolo dettaglio del nuovo gioco di Cardboard Computer, come un cane in 3D. Supponiamo che questo gioco punterà a un livello tecnologico più elevato rispetto al precedente titolo del team.

Difficile dire di cosa si tratti per il momento ma si afferma che il nuovo gioco avrà un ritmo diverso, più rapido. Lo stile sarà "più divertente" anche se pare che sarà sempre una sorta di tragedia. Per ora questo è quanto sappiamo. Non abbiamo piattaforme di riferimento o un periodo di uscita. È possibile che ci vorrà del tempo prima che il team di sviluppo abbia qualcosa da mostrare al pubblico.

Kentucky Route Zero

