Solar Ash in arrivo su Xbox Game Pass e Steam, ecco il periodo di uscita

Solar Ash arriverà su Xbox Game Pass, immaginiamo nelle versioni Xbox Series X|S e Xbox One, nel corso di questo inverno e su Steam il prossimo 6 dicembre: l'annuncio arriva dall'Annapurna Interactive Showcase.

Nella recensione di Solar Ash abbiamo parlato di come il titolo sviluppato da Heart Machine sia dotato di un eccellente comparto artistico e di un gameplay solido e immediato, nonché di un set di splendidi scenari.

Qualità che anche gli utenti Steam e i possessori di console Xbox potranno provare con mano fra alcuni mesi, cimentandoci con le coinvolgenti sezioni platform in cui la protagonista attraversa mondi sconosciuti equipaggiata con un paio di pattini speciali e un rampino.

"In questo eccentrico 'angolo di universo', Rei ha la missione di attivare lo Starseed: un poderoso meccanismo così ricolmo di energia da poter fermare l'avanzata dell'Ultravuoto", si legge nell'articolo di Aligi Comandini.

"Peccato che la squadra di Voidrunner con cui ha intrapreso il compito non risponda più alle comunicazioni, che l'unica intelligenza artificiale in grado di far funzionare il tutto sia in malfunzionamento e che nell'Ultravuoto non manchino assolutamente i pericoli."