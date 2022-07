Yarn Owl: presentato all'Annapurna Showcase un duo indie nato su Twitch che lavora a uno zelda-like

L'evento indie Annapurna Showcase ha messo in scena anche un nuovo piccolo team: Yarn Owl, che sta lavorando a un gioco zelda-like. Il video si è però concentrato soprattutto sui due ragazzi e su come si siano conosciuti.

Ci viene spiegato che il creatore di Yarn Owl ha iniziato a creare videogiochi grazie ad A link to the past, un videogame col quale giocava insieme al padre, poi scomparso. Intorno ai tredici anni, ha ripreso in mano il gioco e l'ha completato: così ha compreso di voler creare qualcosa di simile per gli altri. Ha quindi iniziato a creare un gioco mostrando il proprio lavoro in streaming, creando una community appassionata.

Tramite Twitch ha quindi conosciuto quello che è poi diventato il secondo membro di Yarn Owl. I due hanno lavorato da remoto, senza mai vedersi dal vivo, fino a quando non hanno realizzato il video di presentazione del loro team insieme ad Annapurna.

The Legend of Zelda: A Link to the Past

Vediamo poco nulla del gioco, se non che sarà un titolo 3D con una grafica colorata e semplice. Creare uno zelda-like non è semplice e certamente essere in due non aiuta, ma se Annapurna ha deciso di investire in questo gioco deve esserci un motivo.

