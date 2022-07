The Pathless: annunciate le versioni Xbox e Nintendo Switch all'Annapurna Showcase

Durante l'Annapurna Showcase 2022 è stato annunciato che The Pathless arriverà anche su Nintendo Switch e Xbox. Il periodo di uscita è il prossimo inverno. Il gioco è già disponibile su PC, PlayStation e iOS.

The Pathless ci mette nei panni di una arciera che raggiunge un'isola sulla quale risiedono antiche divinità, oramai corrette. Guidata dalla madre degli dei, la giovane deve viaggiare in lungo e largo per eliminare la corruzione e liberare gli dei, sfruttando il proprio arco per colpire degli obiettivi volanti che le donano forza e velocità.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "The Pathless è costruito con amore e grande classe, mentre il suo gameplay si dimostra subito semplice ed elegante esattamente come il suo aspetto onirico e sconfinato. Su PlayStation 5, dove lo abbiamo giocato con risoluzione dinamica e 60fps solidi come roccia, viaggia imperterrito privo di qualsiasi sbavatura, con un tiepido supporto al Dualsense a cui sono affidate tensioni e vibrazioni dell'arco della protagonista. Non porta rivoluzioni, né particolari stravolgimenti, ma a volte non è nemmeno semplice accontentarsi della propria spontanea bellezza."

The Pathless

Questa sera abbiamo anche visto altri annunci, come Thirsty Suitors.