Maquette: annunciate le versioni Xbox, Switch e Game Pass all'Annapurna Showcase

Durante l'Annapurna Showcase 2022 è stato annunciato che Maquette arriverà anche su Nintendo Switch e Xbox. Il periodo di uscita è il prossimo inverno. Il gioco è già disponibile su PC e PlayStation. Sarà anche disponibile su Game Pass.

Maquette è un puzzle game con elementi da gioco narrativo lineare. Dovremo risolvere una serie di enigmi basati su un mondo ricorsivo.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Maquette non è un puro puzzle game e non va giudicato in tal senso. Se lo approcciate solo per il suo lato più ludico, avrete tra le mani un'opera più breve rispetto a giochi di tal genere e molto più povera in termini di enigmi e reale sfida logica. Graceful Decay ha in realtà creato un'avventura narrativa che per una volta non ci chiede solo di camminare e guardarsi in giro. È un mix interessante che sa colpire il giocatore tramite una presentazione raffinata e una storia semplice ma proprio per questo coinvolgente. Questo ovviamente non significa che si debba ignorare la presentazione un po' sommaria di alcuni enigmi, che avrebbero meritato un po' più di spazio. Il gioco si "piega" alle esigenze narrative e non perde un singolo secondo di troppo pur di mantenere il ritmo della storia che difficilmente sarebbe stata efficace se fosse stata "annacquata" da ulteriori dialoghi. Se avete una PS5 e un abbonamento PS Plus dovete assolutamente dargli un'occasione, se state meditando l'acquisto compratelo solo se siete appassionati di avventure narrative."

Maquette

Questa sera abbiamo anche visto altri annunci, come il nuovo gioco di Cardboard Computer.