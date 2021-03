Maquette, recensione di un puzzle game che vuole solo emozionarci

A marzo 2021 è arrivato sul PlayStation Plus Maquette (precisamente in versione PS5), gioco pubblicato da Annapurna Interactive (publisher di Outer Wilds, What Remains of Edith Finch, The Pathless...). Maquette è anche l'opera di debutto del team Graceful Decay. Scopriamo insieme nella nostra recensione di Maquette se la partenza di questo studio è stata positiva.

Maquette | Recensione

Maquette: quella chiave è piccolissima in un mondo ricorsivo

Maquette si presenta in modo molto intrigante. È infatti un puzzle game in prima persona ricorsivo, ovvero è ambientato in un mondo che ha al proprio interno versioni più piccole di se stesso. Interagendo con una delle dimensioni influenziamo anche le altre. Un facile esempio è l'utilizzo degli oggetti: ad esempio, se un enorme cubo ci blocca la via, possiamo usare la versione più piccola del mondo (che dal nostro punto di vista è in pratica un modellino) per spostare quello stesso cubo che appare ora piccolo. Anche nel mondo della nostra dimensione il cubo enorme si sarà spostato e potremo proseguire.

Il fulcro del gioco è quindi l'interazione tra le dimensioni. Dovremo capire come spostare un oggetto da un posto all'altro sfruttandone le versioni piccole o grandi, portando anche dentro e fuori dalle varie dimensioni un certo oggetto per cambiarne la grandezza e adattarlo alle nostre necessità.

Maquette, però, non è un puro puzzle game, sia per il suo approccio alla narrazione - che vedremo a breve - sia per la struttura dei suoi enigmi. Non dovete infatti aspettarvi un gioco in stile Portal: non avremo di fronte una serie di stanze con enigmi via via sempre più strutturati che propongono nuove regole e nuovi strumenti che si sommano e creano puzzle più complessi. Maquette gioca con la propria idea iniziale e la propone in modo leggermente diverso di sezione in sezione, senza evolverla più di tanto.

Maquette: grande o piccolo, quel ponte ci farà passare

Sia chiaro, la mancanza di "evoluzione" nelle regole alla base degli enigmi di Maquette non causa noia. Ogni nuova interazione ci chiede di fare qualcosa di diverso: la conseguenza purtroppo è che l'utente non viene sempre accompagnato verso la soluzione, ma deve comprenderla in modo indipendente. La nuova meccanica viene poi rapidamente scartata per fare spazio a qualcosa di leggermente diverso: positivo per la varietà, un po' meno per chi è abituato a giocare puzzle game più "logici" come The Witness. In paio di situazioni siamo rimasti infatti bloccati per svariati minuti non riuscendo a comprendere come avanzare, poiché Maquette non aveva suggerito in modo abbastanza esplicito la nuova soluzione.

Per fortuna, se giocate alla versione PS5 di Maquette e siete abbonati a PS Plus, avete accesso alle funzioni di Game Help che indicano con video e suggerimenti scritti (in inglese) la soluzione del punto esatto nel quale ci troviamo. Segnaliamo però che in alcune situazioni vi è il rischio di bloccare l'avanzamento: in un paio di occasioni è stata colpa di bug (che non appare sempre e potrebbe già essere stato risolto da alcune patch rilasciate dopo la stesura di questa recensione), mentre in altre abbiamo trovato un modo per "rompere" il gioco - in un caso abbiamo bloccato una chiave dietro una porta chiusa da quella stessa chiave e in un altro siamo entrati in un luogo in modo non previsto e Maquette ci ha "intrappolati" -.

In tali situazioni l'unico modo per risolvere è ripartire da capo col livello: per fortuna una volta che si sa cosa fare è possibile ripetere tutti i passaggi in letteralmente tre minuti. Maquette è infatti molto breve: abbiamo completato il gioco in poco più di tre ore ma vi sono dei trofei che chiedono di completare i livelli in un tempo massimo totale di 38 minuti e zero secondi. I restanti trofei chiedono di completare poi alcune interazioni particolari con il mondo di gioco. Maquette propone quindi un Platino abbastanza semplice e rapido.

Rimanendo in tema PS5 (versione soggetto di questa recensione), segnaliamo anche che Maquette usa sia feedbak aptico che grilletti adattivi del DualSense ma in modo minimo e l'impatto sull'esperienza è quasi nullo.