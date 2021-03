PlayStation Store: Yakuza: Like a Dragon e Maquette

Arrivano inoltre l'originale puzzle game ricorsivo Maquette , scaricabile gratuitamente dagli abbonati a PlayStation Plus, l'Enhanced Edition del soulslike Mortal Shell per PlayStation 5 e lo spettacolare racer arcade Monster Jam Steel Titans 2.

L'esplorazione dello scenario e le varie attività si svolgono dunque come sempre, ma eventuali scontri vengono gestiti appunto con meccaniche completamente diverse. Il risultato finale ha diviso i fan ma in termini di trama , caratterizzazione dei protagonisti, atmosfere, ambientazione e resa visiva non c'è dubbio: ci troviamo di fronte al miglior episodio di sempre.

Come sicuramente saprete, Like a Dragon rivoluziona il franchise di Yakuza non solo cambiando personaggi e ambientazione principale, ma anche e soprattutto sostituendo il sistema di combattimento action che ben conosciamo con una variante a turni in stile jRPG, con le tradizionali mosse speciali che consumano energia e un rinnovato focus su armi ed equipaggiamento.

Se possedete già il gioco in versione PS4 potrete effettuare l' upgrade gratuito , ma attenzione: al momento i vecchi salvataggi risultano incompatibili, il che significa che dovrete ricominciare la lunghissima campagna da capo. Nessun problema, invece, se avete aspettato fino ad ora per mettervi nei panni dell'inedito protagonista Ichiban Kasuga.

Ultimo episodio della celebre serie SEGA , Yakuza: Like a Dragon (PS5, 59,99 euro ) debutta questa settimana anche sulla nuova console Sony con un'edizione tecnicamente migliorata, che include due differenti modalità grafiche per godere dell'esperienza a 4K reali e 30 fps oppure a 1440p e 60 fps , nonché caricamenti davvero istantanei.

Maquette

Maquette, una delle ambientazioni del gioco.

Disponibile gratuitamente per gli abbonati a PlayStation Plus, Maquette (PS5, 17,99 euro) è un'avventura a base puzzle, con visuale in prima persona, in cui ci troviamo a esplorare uno strano reame caratterizzato da elementi ricorsivi. Potremo infatti raccogliere determinati oggetti e piazzarli all'interno di un diorama per poi vederli proiettati nella nostra realtà, a grandezza reale, e superare così eventuali ostacoli.

Man mano che risolviamo gli enigmi, compariranno sullo sfondo delle note che fanno riferimento a una narrazione apparentemente slegata dal luogo in cui ci troviamo, in cui viene descritto il rapporto fra una donna e un uomo interpretati da Bryce Dallas Howard e Seth Gabel. Dunque qual è il senso delle nostre esplorazioni? Lo scopriremo solo al termine di una campagna non lunghissima ma senz'altro affascinante.