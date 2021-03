Monster Hunter Rise e It Takes Two sono i giochi più attesi di marzo 2021

Non sarà il mese più sconvolgente della storia videoludica, ma marzo 2021 sembra essere comunque un periodo ricco di novità anche piuttosto bizzarre, con giochi caratterizzati da una grande varietà di generi e ambientazioni, dunque rivolti a gusti disparati. Per questo, la scelta che deriva dai sondaggi sulla aspettative del mese non poteva che essere duplice, a dimostrare l'ampiezza dello spettro di esperienze videoludiche: i giochi più attesi di marzo 2021 sono dunque Monster Hunter Rise e It Take Two, due giochi molto diversi tra loro ma accomunati evidentemente dalla capacità di carpire l'attenzione della maggior parte dei videogiocatori nella loro finestra di lancio. Al di là di questi due titoli, bisogna notare come anche molti altri abbiano un'identità molto forte, nonostante magari non rappresentino proprio giochi di grandissimo richiamo. Proprio la mancanza di un blockbuster universale (anche se Monster Hunter a tutti gli effetti lo sarebbe), o quantomeno di un titolo in grado di fare molta presa sul pubblico italiano, è alla base di una certa scarsità di entusiasmo emersa nell'elezione di questo gioco più atteso, almeno sul fronte dei lettori, dove l'opzione più selezionata è risultata alla fine proprio "nessuno". Segno evidente di un marzo 2021 che potrebbe essere dedicato soprattutto al backlog, ma da queste scarse aspettative può comunque emergere invece qualche gioco di grande successo, come spesso è accaduto in passato.

Il più atteso dalla redazione

Alquanto netto il risultato emerso dal sondaggio interno alla redazione di Multiplayer.it, in base al quale il gioco più atteso di marzo 2021 è indubbiamente It Takes Two. Il nuovo titolo del vulcanico Josef Fares prosegue ed arricchisce l'idea che caratterizzava anche la produzione precedente del medesimo autore, ovvero la cooperazione costante tra due personaggi, alla base dell'intero game design. It Takes Two sembra portare questo concetto alle estreme conseguenze, potendo spaziare ancora di più in termini di soluzioni di gioco grazie alla particolare caratterizzazione surreale scelta per questo gioco (rispetto al realismo cinematografico del precedente), che apre la porta a situazioni folli ed estremamente divertenti. Oltre a un gran lavoro sulla costruzione dei livelli, il nuovo titolo sembra portare con sé anche una base narrativa interessante e una gran bella dose di umorismo e ironia, che lo rendono ancora più interessante.



Monster Hunter Rise è il nuovo capitolo maggiore della celebre serie di action RPG Capcom



In seconda posizione non poteva esserci che Monster Hunter Rise, fortemente candidato alla prima anche in questa situazione ma alla fine superato un po' a sorpresa dal gioco di Hazelight e EA. Poche presentazioni da fare per quanto riguarda il nuovo action RPG di Capcom: la cosa più interessante è che si tratta a tutti gli effetti del nuovo capitolo della serie principale, dunque non è uno spin-off né un progetto collaterale, ma semplicemente il vero e proprio nuovo Monster Hunter, in arrivo su Nintendo Switch e successivamente su PC. Con il successo planetario registrato da Monster Hunter World, attendiamo di vedere quali risultati raggiungerà questa nuova iterazione del gioco incentrato sulla caccia ai mostri. In terza posizione è giunto Maquette, puzzle game "ricorsivo" che gioca sulla prospettiva e i paradossi spaziali in una strana ambientazione. Al di fuori del podio, il più votato è Balan Wonderworld, il nostalgico action platform in 3D da parte di Yuji Naka, nientemeno che il creatore di Sonic the Hedgehog.