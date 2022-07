What Remains of Edith Finch disponibile su PS5 e Xbox Series X|S, trailer di lancio

What Remains of Edith Finch è disponibile ora su PS5 e Xbox Series X|S, come conferma il trailer di lancio mostrato nel corso dell'Annapurna Interactive Showcase di stasera.

Il recente leak di What Remains of Edith Finch si è dunque rivelato veritiero, così come la previsione che l'uscita del gioco sviluppato da Giant Sparrow sulle console next-gen fosse davvero imminente.

Come abbiamo scritto nella recensione di What Remains of Edith Finch, il secondo progetto degli autori di The Unfinished Swan è un'avventura prettamente narrativa, un "walking simulator" in cui faremo la conoscenza della sfortunata famiglia Finch.

Attraverso i ricordi della giovane Edit, ultima rimasta della casata, saremo testimoni della tragica fine dei vari parenti nel corso del tempo, confrontandoci ogni volta con situazioni e modi di raccontare differenti.

Il video sottolinea che su PlayStation 5 e Xbox Series X|S potremo godere di questa affascinante esperienza in 4K e 60 fps, e a quanto pare sarà possibile effettuare l'upgrade gratuito per chi possiede le versioni PS4 e Xbox One.