Forever Ago: presentato all'Annapurna Showcase del 28 luglio il gioco di Third Shift

Durante l'Annapurna Showcase 2022 è stato presentato al mondo un nuovo team di sviluppo con relativo gioco: Forever Ago, realizzato da Third Shift.

Forever Ago ci mette nei panni di Fabien, un signora in età avanzata che, spinto a viaggiare verso nord in seguito a un evento tragico non meglio definito, esplora luoghi meravigliosi. Potremo viaggiare a piedi o a bordo nel nostro camper. Dovremo documentare il nostro viaggio con la nostra fotocamera.

Pare essere un gioco fondato nulla narrazione e con un ritmo non esattamente adrenalinico, ma per gli amanti della natura e della meditazione potrebbe essere un'esperienza alquanto piacevole. Lo sviluppo sembra essere in una fase avanzata, ma per il momento non sappiamo quando sarà disponibile. Gli sviluppatori affermano che la loro speranza è che i fan possano provarlo con mano "molto presto".

L'evento di Annapurna ci ha permesso di vedere vari giochi, come il nuovo titolo di Cardboard Computer, creatori di Kentucky Route Zero.