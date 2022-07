Flock annunciato con un trailer all'Annapurna Interactive Showcase

Flock è stato annunciato con un trailer durante l'Annapurna Interactive Showcase: si tratta del nuovo titolo sviluppato da Hollow Ponds e Richard Hogg, in uscita non si sa quando su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One, gratis su Game Pass.

Dotato di uno stile grafico minimale e low poly, il gioco sembra offrire un'esperienza di volo rilassante e focalizzata sull'interazione con gli amici, come sottolinea il sottotitolo "Gather Your Friends", ma il video fondamentalmente non spiega nulla.

Quello che vediamo è un mondo colorato e cartoonesco, abitato da tantissime strane e buffe creature, ma il personaggio che controlliamo è un ragazzo che cavalca un enorme uccello e vola in giro aggregando man mano altri animali.

Visto che il titolo non ha ancora un periodo di uscita ufficiale, immaginiamo che nel corso dei prossimi mesi scopriremo qualcosa di più sul tipo di esperienza che punta a offrire.