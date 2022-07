Hohokum disponibile ora su PC: l'annuncio dall'Annapurna Showcase 2022

Durante l'Annapurna Showcase 2022 è stato svelato che Hohokum è ora disponibile su PC tramite Steam. Era già disponibile su PlayStation da molti anni.

Hohokum è un'avventura 2D estremamente colorata nella quale prendiamo il controllo di una specie di serpente che volteggia in una serie di stage. Lo scopo è portare vita in ogni ambientazione, trovando passaggi e capendo come interagire con vari elementi a schermo.

La descrizione ufficiale recita: "Esplora mondi straordinari. Diventa una curiosa creatura, simile a un aquilone, ed esplora mondi variopinti tutti da scoprire. Interagisci con una serie di personaggi diversi, giocattoli stravaganti e ambienti insoliti per scoprire degli stranissimi segreti... oppure vai semplicemente in giro e fatti sorprendere e dilettare da tutto ciò che ti troverai davanti. Con un sacco di obiettivi e attività da completare, Hohokum è come un enorme parco giochi in cui girare senza meta e perdersi alla grande."

Hohokum

