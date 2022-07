Xbox Game Pass: Annapurna annuncia tanti giochi per il servizio di Microsoft allo Showcase 2022

Durante l'evento Annapurna Showcase abbiamo potuto vedere vari giochi e team di sviluppo supportato dall'editore, ma c'è stato anche spazio per annunci più semplici, come l'arrivo di alcuni giochi editi da Annapurna su Xbox Game Pass, il servizio di Microsoft. I giochi che saranno aggiunti all'abbonamento sono:

Maquette - inverno

Solar Ash - inverno

Bounty Star The Morose Tale of Graveyard Clem - 2023

Flock - nessuna data

Thirsty Suitor - nessuna data

Maquette è un puzzle game narrativo in prima persona. Ci ritroviamo all'interno di un regno ricorsivo, ovvero che presenta al proprio interno versioni più piccole di se stesso. Tramite questa particolarità, dovremo spostare oggetti e superare enigmi di varia natura, scoprendo anche la storia di due personaggi, che avranno una relazione d'amore. Si parlerà di ricordi, di guarigione e del valore del passato e del futuro.

Maquette

Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, Solar Ash è "molte cose, ma di certo non può venir definito un passo falso. La seconda opera di Heart Machine è un titolo artisticamente eccelso, dotato di un gameplay molto solido e ricco d'idee brillanti. Il design che ne sorregge le membra non è sempre impeccabile, ma non bastano qualche "spezzata" di ritmo un po' forzata e una narrativa alquanto banale a rovinare l'esperienza. Comunque consigliato, e un ottima dimostrazione di talento che lascia ben sperare per il futuro del team."

Flock è un'avventura in stile Flower nella quale si devono radunare strani animali fluttuanti e usare la loro lana per realizzare dei vestiti. Ecco la notizia dedicata.

Bounty Star The Morose Tale of Graveyard Clem è invece un gioco d'azione in terza persona con mech pilotabili. Ecco la nostra notizia dedicata.

Thirsty Suitor è uno strano mix di skateboard, GDR e gioco narrativo, basato sulle differenze culturali e sulla riparazione di rapporti infranti. Ecco la nostra notizia dedicata.

Diteci, che ne pensate di queste aggiunge per l'Xbox Game Pass? Vi interessano?