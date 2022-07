Dreamfeel: il team annuncia un nuovo gioco all'Annapurna Showcase 2022

Durante l'Annapurna Showcase 2022 il team di sviluppo Dreamfeel ha annunciato di essere al lavoro su un nuovo gioco, per ora senza nome.

Dreamfeel è l'autore dell'apprezzato If Found..., un'avventura "sulla ricerca di legami". Il gioco è legato a un evento catastrofico che distrugge l'intero mondo, conseguenza del fatto che il protagonista ha fatto a pezzi il proprio diario.

Come detto, il nuovo gioco non ha ancora un nome e il team irlandese ha spiegato di aver cercato ispirazione dal proprio paese, dalle sue tradizioni e origini. Il gioco è ambientato in una sorta di versione fantasy dell'Irlanda e tutti i personaggi sono gatti. Uno dei temi sarà riunirsi per affrontare le difficoltà. Il team spera anche di produrre un'opera più rifinita rispetto a If Found... grazie all'esperienza accumulata.

If Found...

Dovremo attendere nuove informazioni per sapere di più del gioco e vedere qualcosa di concreto.