What Remains of Edith Finch per PS5 rivelato da un leak, l'uscita è imminente

What Remains of Edith Finch approderà su PS5 (e Xbox Series X|S, immaginiamo) a brevissimo, stando a un leak di PlayStation Game Size: l'uscita della versione next-gen del gioco sarebbe imminente, forse avverrà già domani.

A qualche giorno dalla classificazione di What Remains of Edith Finch per PS5 e Xbox Series X|S a Taiwan, il leaker PlayStation Game Size ha trovato dei riferimenti al titolo su PlayStation Store ed è dunque piuttosto sicuro delle informazioni riportate.

Pubblicato originariamente nel 2017 su PC, PS4 e Xbox One, con anche un'edizione Nintendo Switch due anni dopo, l'avventura sviluppata da Giant Sparrow si pone come un'esperienza prettamente narrativa, appartenente al genere dei cosiddetti "walking simulator".

Nei panni di Edith Finch, appunto, passeremo alcune ore a esplorare la casa di famiglia e a rivivere i drammatici ricordi dei nostri parenti scomparsi: una lunga lista di morti tragiche che hanno segnato negli anni la storia dei Finch.

In attesa di un'eventuale conferma dei rumor, date un'occhiata alla nostra recensione di What Remains of Edith Finch.