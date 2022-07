Xenoblade Chronicles 3 spinge Nintendo Switch al limite nel video di Digital Foundry

Xenoblade Chronicles 3 spinge Nintendo Switch davvero al limite, stando a quanto viene riferito nella video analisi realizzata da Digital Foundry, che potete vedere qui sopra.

Accolto con voti altissimi, Xenoblade Chronicles 3 ci mette a disposizione un open world estremamente ampio, puntando a una grafica di grande qualità che tuttavia mette a dura prova la console ibrida Nintendo.

Per far fronte a questo carico di lavoro, gli sviluppatori hanno optato per una risoluzione dinamica che scende parecchio nelle sequenze più impegnative, fino a 540p in modalità docked e 360p in portabilità, ma alcuni espedienti limitano la perdita di definizione.

Nonostante le soluzioni adottate, le prestazioni non sono purtroppo solidissime e si verificano dei cali rispetto al target dei 30 fps, nonché qualche fenomeno di pop-up degli asset.

Per ulteriori dettagli, naturalmente, date un'occhiata alla nostra recensione di Xenoblade Chronicles 3.