Thirsty Suitors: abbiamo provato un mix davvero strambo di skateboard, GDR e Scott Pilgrim

Abbiamo provato Thirsty Suitors come parte della selezione di videogiochi del Tribeca Festival. La demo purtroppo ci ha permesso di testare solo la fase introduttiva della campagna, eppure questo curioso titolo ricco d'influenze è in realtà meno schizoide di quanto si possa pensare, tanto che potrebbe rappresentare una curiosa sorpresa nel panorama se gestito a dovere. Vediamo come mai.

Come si fondono armoniosamente una struttura da GDR a turni, sessioni acrobatiche su skateboard in paesaggi onirici, e una base narrativa presa di peso dall'ormai stranoto Scott Pilgrim? Ah boh, noi di certo non lo sappiamo, ma evidentemente qualcuno nel piccolo team indie di nome Outerloop Games deve aver avuto un'illuminazione, perché il loro ultimo gioco vuol essere esattamente il minestrone di sistemi e meccaniche sopracitato.

Un esercito di ex

Thirsty Suitors: Jala non deve solo "combattere" i suoi ex, ma anche fare acrobazie su skateboard in piste nate dalla sua psiche. Perché? State facendo troppe domande

Non abbiamo tirato fuori Scott Pilgrim a casaccio, anche se la premessa di Thirsty Suitors è piuttosto diversa da quella del noto fumetto di Brian lee O'Malley. Anche qui, infatti, la protagonista, una ragazza di nome Jala, deve vedersela con un esercito di Ex apparentemente desideroso di tornare nelle sue grazie, ma la cosa non accade per via di un'altra relazione, bensì semplicemente perché Jala decide di tornare nella sua città natale dopo anni di assenza.

Il motivo del ritorno non è del tutto chiaro, o almeno non lo è dalle prime battute: in parole povere la ragazza è appena uscita dall'ennesima relazione finita male e ha deciso di far visita a sorpresa ai suoi parenti per "sistemare" nel frattempo i rapporti in frantumi che si è lasciata alle spalle. Laddove però un altro titolo affronterebbe la cosa a suon di dialoghi e dramma, qui le cose si risolvono... con battaglie a turni degne di un jrpg.

La narrativa del titolo dopotutto ruota interamente attorno ai costrutti mentali della protagonista, dotata di una fantasia tale da creare percorsi acrobatici da superare per completare un semplice test attitudinale, o un clone ideale di sua sorella che le fa da interlocutore durante l'avventura. Questa traslazione dell'immaginario nel reale comprensibilmente dà forma a una miriade di situazioni differenti, che gli sviluppatori hanno furbescamente sfruttato per mettere in campo gameplay piuttosto diversificati.

Avete presente quando parlavamo di skateboard? Beh, è proprio quello il mezzo che dovrete utilizzare nei percorsi appena descritti, con tanto di salti di precisione e acrobazie tra un dialogo e l'altro. Vero, durante la demo abbiamo potuto provare una sola "pista", ma se non altro il test integrato ci ha permesso di personalizzare in parte lo sviluppo della protagonista, dato che le statistiche variano in base alle sue scelte e a come scegliete di caratterizzarla.

È un mix d'idee indubbiamente curioso, e avremmo voluto vedere le sue evoluzioni. Più che altro perché, seppur interessante, abbiamo trovato il tutto un po' rozzo e limitato pad alla mano e bisogna dunque capire se a gioco finito questi livelli a là "Tony Hawk" rappresenteranno effettivamente una gradita variazione sul tema o solo un riempitivo noiosetto. Il potenziale perché il tutto si evolva positivamente, comunque, c'è.