PS5, jailbreak disponibile: un primo video lo mostra in azione

L'hacker SpecterDev ha realizzato un jailbreak funzionante per PS5, a due anni dal lancio della console. Un progetto dunque molto lungo, ma che sembra aver infine dato i suoi frutti, come si vede anche nel video pubblicato dal modder Lance McDonald.

Ricorderete senz'altro il jailbreak di PS4, che consentiva di giocare oltre 500 titoli sull'ex ammiraglia Sony. Ebbene, lo scenario dovrebbe essere fondamentalmente lo stesso, o quantomeno sono state poste delle basi in tale direzione.

Il jailbreak funziona attualmente solo con le PlayStation 5 munite di firmware 4.03, dunque macchine che non sono state aggiornate. Immaginiamo ad ogni modo che la casa giapponese renderà rapidamente disponibili degli update per sistemare le falle che hanno consentito l'exploit.

Come sappiamo l'hacking della console può innescare sperimentazioni in buona fede, legate ad esempio alla creazione di software homebrew e all'esecuzione di giochi in retrocompatibilità con alcune modifiche sul piano delle prestazioni (esatto, Bloodborne a 60 fps e magari con upscaling a 4K), ma anche e soprattutto scatenare il fenomeno della pirateria.