PlayStation VR2: Sony produrrà 2 milioni di unità entro marzo 2023, dice Bloomberg

Sony ha intenzione di puntare forte su PlayStation VR2, il nuovo visore per la realtà virtuale su PS5: stando a un report pubblicato da Bloomberg, la casa giapponese produrrà 2 milioni di unità entro marzo 2023, superando di parecchio i numeri dell'originale PSVR.

A pochi giorni dal nuovo trailer di PlayStation VR2 che mostra visore, funzioni di nuova generazione e giochi, arrivano dunque alcune interessanti indiscrezioni sul dispositivo che l'azienda nipponica sta per lanciare sul mercato, provenienti da persone che si dicono familiari con il progetto.

Sulla base di queste fonti, la produzione di PlayStation VR2 sarebbe cominciata a settembre e per il momento non avrebbe risentito dei ben noti problemi di reperibilità dei componenti che hanno finora caratterizzato il ciclo vitale di PS5 e non solo.

A sorprendere, tuttavia, sono più che altro i numeri: pianificare la produzione di due milioni di PlayStation VR2 significa imprimere una decisa accelerazione, molto più rispetto a quanto fatto con PlayStation VR, che per raggiungere il milione di pezzi venduti impiegò otto mesi.

Per il momento, tuttavia, le perplessità attorno al nuovo visore sono parecchie: da un lato la ben nota scarsa fiducia nei confronti del mercato della realtà virtuale, dall'altro il fatto che il prezzo di PS VR2 non si ancora stato annunciato e infine l'eventuale insorgere di problemi produttivi dopo la prima fase.

Come ricorderete, abbiamo provato PlayStation VR2 al TGS 2022: nell'articolo trovate le nostre impressioni sul nuovo visore per la realtà virtuale di Sony.