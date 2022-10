Xbox Game Pass: Microsoft ha svelato quanti soldi ha ricavato dal servizio nel 2021

All'interno dei documenti relativi alle famose indagini dell'antitrust sull'acquisizione di Activision Blizzard, è stato scoperto anche un riferimento ai ricavi di Microsoft da Xbox Game Pass, forse il primo documento preciso su questo aspetto del servizio della casa di Redmond, relativo al 2021.

Nel carteggio inviato al Council for Economic Defense (CADE), l'organismo di sorveglianza che si è occupato del caso in Brasile e che, peraltro, ha già dato l'assenso all'acquisizione con tanto di frecciata a Sony, TweakTown ha scovato un riferimento molto interessante all'andamento di Xbox Game Pass, che può essere visto nella slide riportata qui sotto.

Xbox Game Pass, tabella con i ricavi nell'anno 2021

In base a quanto visibile nella tabella, pare che Xbox Game Pass abbia generato nel 2021 2,9 miliardi di dollari per Microsoft, solo per quanto riguarda il servizio su console.

La tabella, ancora una volta, serve a dimostrare come Microsoft sia lontana da una posizione di monopolio nel mercato dei videogiochi, ma i numeri relativi a Xbox Game Pass dimostrano comunque come il servizio fornisca un sostegno economico notevole alla compagnia. I dati sembrerebbero riguardare, in questo caso, esclusivamente degli introiti relativi alle sottoscrizioni, dunque sarebbero esclusi gli acquisti di giochi, DLC e micro-transazioni varie al suo interno.

Solo di abbonamento, nel 2021 Microsoft ha ottenuto 2,9 miliardi di dollari da Xbox Game Pass e la tabella, in base a quanto scritto sopra, dovrebbe essere relativa solo alla versione console dell'abbonamento. Considerando che la divisione Xbox ha generato 16,28 miliardi di dollari nell'anno 2021, significa che Xbox Game Pass come abbonamento contribuisce per circa il 20% agli introiti complessivi.

Considerando la crescita progressiva della base di utenti iscritti, che lo scorso gennaio ha raggiunto 25 milioni di abbonati, anche il numero relativo agli introiti dovrebbe essere più alto nel corso dell'anno 2022, in attesa di vedere cosa accada con l'eventuale acquisizione di Activision Blizzard.

Da notare che per il servizio Nintendo Switch Online si parla di 932 milioni di dollari ricavati nel 2021, mentre non è presente il dato specifico per quanto il PlayStation Plus di Sony, ma viene stimato che copra tra il 40 e il 50% delle quote di mercato per quanto riguarda lo specifico segmento dei servizi su abbonamento, dunque potrebbe attestarsi tra i 3,5 e i 4 miliardi di dollari nell'anno 2021.