Il Signore degli Anelli: Embracer sta pianificando giochi con "decenni" di anticipo

La ricca licenza de Il Signore degli Anelli, così come molte altre, è ora in mano a Embracer Group, che ovviamente ha tutta l'intenzione di sfruttarla a dovere ma trattandosi di un marchio così importante è necessario una pianificazione attenta, con "decenni di anticipo".

Questo è quanto ha riferito il CEO di Embracer, Lars Wingefors, in una recente intervista pubblicata sulle pagine della rivista Edge.

The Lord of the Rings: Gollum è il prossimo gioco della serie, da Nacon

"Non avremmo acquisito la licenza de Il Signore degli Anelli se avessimo avuto semplicemente intenzione di sfruttarla per il prossimo anno e basta. C'è bisogno di pensare ai prossimi decenni. Ed è proprio così che portiamo avanti questi progetti".

Dunque sembrano esserci grandi piani per i videogiochi su Il Signore degli Anelli da parte di Embracer, che ha intenzione di sfruttare la licenza per creare giochi di enormi dimensioni e che richiederanno anche anni di sviluppo, probabilmente organizzati in modo da arrivare sul mercato a intervalli regolari nei prossimi anni.

Lo scorso agosto abbiamo saputo che Embracer ha acquisito i diritti per Il Signore degli Anelli, ma da lì in poi non ci sono state ulteriori informazioni. Per quanto riguarda nuovi giochi, c'è The Lord of the Rings: Gollum in arrivo, la cui data d'uscita è stata recentemente rimandata all'inizio del 2023, mentre nello stesso ambito ricordiamo anche la sfortunata vicenda dell'MMO su Il Signore degli Anelli cancellato da Amazon, tanto per dare un'idea dei rischi che si corrono nel gestire una licenza di questa caratura.