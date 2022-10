Forza Horizon 4 verrà rimosso dal mercato? Playground Games risponde

Conoscendo il modus operandi standard per quanto riguarda i giochi di corse e in particolare la serie Forza, in molti temono che Forza Horizon 4 stia per essere rimosso presto dal mercato, ma Playground Games ha risposto al quesito rassicurando gli utenti.

"Non c'è bisogno di preoccuparsi, non abbiamo intenzione di cancellare Forza Horizon 4 nel prossimo futuro", ha scritto l'admin T10MAnteoMax sul forum ufficiale di Forza, rispondendo agli utenti che sospettavano di una possibile rimozione a giorni.

Sembra dunque che Forza Horizon 4 non sia destinato ad essere eliminato dal mercato, almeno nel prossimo futuro, forse con un cambio di organizzazione da parte di Playground, Turn 10 e Microsoft per quanto riguarda la gestione di questi giochi.

Ricordiamo infatti che i precedenti Forza Horizon, Forza Horizon 2 e Forza Horizon 3 sono stati rimossi ad alcuni anni di distanza dall'uscita, a causa principalmente della scadenza delle licenze sulle musiche presenti e probabilmente anche su alcune delle auto. Visto che Forza Horizon 4 ha ormai passato il suo quarto anniversario, sembrava che i tempi potessero essere maturi per una rimozione, ma sembra non sia questo il caso.

Ad incrementare i dubbi c'è anche il fatto che il gioco si trova attualmente in forte sconto su Microsoft Store, cosa che accade spesso prima di un'eliminazione totale (chi acquista il gioco prima della sua rimozione ovviamente lo possiede comunque e può continuare a giocarci liberamente), ma evidentemente il team è riuscito, almeno per ora, a risolvere i problemi sulle scadenze delle licenze. D'altra parte, Forza Horizon 4 in particolare sta continuando ad andare molto bene su Steam e non avrebbe senso una sua rimozione dal mercato. Nel frattempo, Forza Horizon 5 sta per ricevere il suo aggiornamento 10-Year Anniversary, con molte novità interessanti.