Forza Horizon 5: 10-Year Anniversary, nuove auto e dettagli dell'aggiornamento in arrivo

Forza Horizon 5 sta per ricevere il 10-Year Anniversary Update, un sostanzioso aggiornamento che porterà diversi eventi e contenuti all'interno del gioco di corse di Playground Games, in arrivo l'11 ottobre 2022 e costruito per celebrare il decimo anniversario della serie.

Abbiamo già visto il trailer di presentazione del 10-Year Anniversary Update di Forza Horizon 5, ma alcuni altri dettagli sono arrivati dal videodiario mensile sui progressi del gioco.

Forza Horizon 5, nuovi festival con il 10-Year Update

All'interno dell'update troviamo una nuova Horizon Origins Story, il ritorno delle Midnight Battles e la nuova stazione radiofonica Horizon Mixtape.

A partire dall'11 ottobre, inoltre, avranno inizio vari eventi all'interno del Festival Playlist con la possibilità di ottenere nuove auto iconiche dai capitoli precedenti della serie, oltre a nuovi elementi di personalizzazione per l'avatar nel gioco e canzoni aggiuntive.

Dal punto di vista delle correzioni e miglioramenti vari, l'update aggiusta alcuni problemi emersi con EventLab, aggiusta il movimento della telecamera durante la guida riducendo gli scossoni, migliora il supporto per i volanti e sistema altri problemi, come potete vedere nel post sul blog ufficiale a questo indirizzo.

Per quanto riguarda le nuove auto, la 2013 Dodge SRT Viper GTS Anniversary Edition può essere ottenuta completando i cinque capitoli dell'Horizon Origins Story, mentre le seguenti si ottengono come ricompense delle Midnight Battle:

1971 Ford Mustang Mach 1

1984 Honda Civic CRX Mugen

2003 Toyota Celica SS-I

2010 Lamborghini Murciélago LP 670-4 SV

Durante le settimane dell'Horizon 10-Year Anniversary, inoltre, in giro per la mappa si troveranno nuove basi del Festival, che cambieranno anche in base al passare delle stagioni. In ogni caso, per tutti i dettagli dell'update vi rimandiamo a questo indirizzo su Forza.net.