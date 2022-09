Forza Horizon 5: Update del 10° anniversario annunciato, trailer e data d'uscita

Forza Horizon 5 continua il suo percorso di aggiornamento con il prossimo arrivo dell'Update del 10° anniversario, annunciato nel corso del TGS 2022 con un trailer di presentazione e diverse novità in arrivo per il gioco Playground Games.

Il 10th Anniversary Update di Forza Horizon 5 verrà pubblicato l'11 ottobre 2022 e porterà con sé vari contenuti e modifiche al gioco, dando il via agli eventi legati alle celebrazioni per il decimo anniversario della serie. Questi dureranno quattro settimane, con gare speciali e sfide a tema che si succederanno in questo periodo particolare.

In corrispondenza dell'update dell'11 ottobre arriverà una nuova Horizon Story, ovvero un elemento narrativo che racconterà le origini della serie Forza Horizon, dal capitolo iniziale del 2012 ambientato in Colorado e con struttura non ancora totalmente open world per arrivare fino al quinto capitolo ambientato in Messico.

Verrà inoltre aggiunte una nuova stazione radio con altri generi musicali e verranno introdotte le Midnight Battles, ovvero delle corse notturne clandestine per le strade del gioco. Un piccolo assaggio di quello che ci aspetta può essere visto nel trailer riportato qui sopra, che rimanda all'11 ottobre per scoprire tutti i dettagli in questo aggiornamento gratuito di Forza Horizon 5.

Proprio nei giorni scorsi, nel gioco era partito l'Horizon Road Trip, mentre nei mesi scorsi avevamo visto arrivare la grossa espansione Hot Wheels.