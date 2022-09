Forza Horizon 5, parte l'Horizon Road Trip: nuove auto e Festival Playlist

Playground Games ha annunciato il prossimo lancio dell'Horizon Road Trip in Forza Horizon 5, che dovrebbe iniziare da oggi e portare con sé diverse novità tra nuove auto, Festival Playlist e altre aggiunte e correzioni anche attraverso una patch contemporanea.

Le nuove auto in arrivo, visibili anche nella galleria qui sotto, sono le seguenti:

2021 Audi RS e-tron GT

1991 Bentley Turbo R

2021 Audi RS 7 Sportback

2021 Lynk & Co 03+

2018 Nissan Sentra NISMO

Il Festival Playlist raccoglie una serie di eventi ispirati alle varie attività caratteristiche dell'area messicana, con variazioni stagionali che arriveranno ogni settimana portando con loro delle tipologie specifiche di gare:

Estate - Road Racing

Autunno - Cross Country

Inverno - Street Racing

Primavera - Dirt Racing

Ogni settimana ci sarà un Campionato Stagionale con cinque eventi di corsa invece dei tre soliti, oltre a un altro con un percorso di tipo Goliath, studiato per la tipologia di evento in corso.

Oltre a questo, sono previsti nuovi elementi per la personalizzazione delle auto e dei personaggi.

Per quanto riguarda la patch, questa porta alcune correzioni al gioco, in particolare risolvendo un problema che impediva la corretta progressione del Forzathon settimanale se non si completavano le sfide nell'ordine predisposto, un aggiustamento per sbloccare gli obiettivi su Steam, risolto il problema dei frame-rate bassi per chi usa AMD Radeon 6x00 series con AMD SAM attivato e alcuni altri problemi, con elenco completo visibile a questo indirizzo.

Questa estate abbiamo visto come Forza Horizon 5: Hot Wheels abbia superato un milione di giocatori già pochi giorni dopo la sua uscita.