Tokyo Game Show 2022: cosa aspettarci e le possibili sorprese

Il Tokyo Game Show è alle porte. L'edizione 2022 della kermesse giapponese dedicata ai videogiochi si terrà dal 15 al 18 settembre e si preannuncia scoppiettante. La presenza di nomi altisonanti come quelli di Microsoft e Square Enix autorizza a sognare in grande riguardo i titoli che potrebbero essere mostrati, ma anche lo spazio che verrà riservato a molti altri publisher nipponici, tra cui Level-5, potrebbe riservare delle sorprese. Proviamo quindi a capire cosa aspettarci e le possibili sorprese del Tokyo Game Show 2022.

Microsoft Starfield si mostrerà al Tokyo Game Show? Microsoft ha annunciato che il suo Xbox Stream è fissato per giovedì 15 settembre alle 11.00 ora italiana. Stando alla nota del colosso di Redmond, si tratterà di un evento pensato appositamente per il pubblico asiatico, parole che sembrano far propendere per uno show con un forte accento sulle produzioni giapponesi. Il rapporto che Xbox ha recentemente stretto con i team nipponici, infatti, si sta rivelando molto proficuo, come testimonia l'esclusiva temporale di Yakuza: Like a Dragon e l'approdo su Game Pass dei capitoli della serie Persona. Nonostante il dichiarato occhio di riguardo per il mercato del Sol Levante, però, qualche novità in grado di far felici anche noi poveri occidentali è lecito aspettarsela. Sognare non costa nulla, quindi ecco una serie di giochi che vorremmo vedere, ma che è quasi sicuro non ci saranno. Il Tokyo Game Show potrebbe essere la vetrina giusta per tornare a mostrare Starfield, ad esempio. L'epopea spaziale sviluppata da Bethesda è attualmente attesa per il 2023, quale momento migliore allora per snocciolare qualche nuova informazione? E perché no?, potrebbe toccare anche a titoli come Redfall e Avowed svelare qualcosa di più. Tuttavia, non crediamo di essere esagerati se diciamo che il sogno rimane quello di poter vedere qualcosa del nuovo Fable. Com'è noto, il progetto è in mano a Playground Games, ma le notizie relative al gioco sono ancora talmente poche che un'eventuale apparizione durante l'evento sarebbe un'autentica bomba.

Bandai Namco Il tokyo Game Show potrebbe essere una ghiotta occasione per mostrare un'espansione di Elden Ring Giovedì 15 sarà anche la volta di Bandai Namco che, alle ore 15.00 italiane, alzerà il sipario sulle sue novità. Buttando un occhio alla line-up presentata in vista della fiera, la compagnia sembrerebbe essersi concentrata più che altro sulle prossime uscite, dedicando uno spazio maggiore ad alcuni marchi di richiamo. A prendersi la scena sarà senza dubbio One Piece Odyssey ma anche il multiplayer asimmetrico Dragon Ball: The Breakers potrebbe godere di una discreta attenzione prima del suo arrivo previsto per il 14 ottobre 2022. Nonostante la presenza di Bandai Namco al Tokyo Game Show sembri seguire la linea dei titoli già conosciuti, margine per la possibilità di qualche nuovo annuncio pare essercene eccome. L'azienda pare infatti abbia in serbo una comunicazione importante per il 18 settembre, proprio sui titoli di coda della manifestazione insomma. Che si tratti di qualcosa d'inedito? Oppure di un ritorno? Sperare in Tekken 8 sembra davvero arduo, così, secondo alcuni rumor, l'annuncio potrebbe coinvolgere la storica serie Armored Core e un eventuale nuovo capitolo. Non è da sottovalutare, però, nemmeno la possibilità di un nuovo episodio di un'altra saga altrettanto leggendaria e a cui Namco deve moltissimo: Ace Combat. E se questo misterioso annuncio dovesse invece riferirsi a un'espansione? Probabilmente l'unico tipo di DLC capace di ottenere un corposo spazio tutto per sé è quello che andrebbe ad arricchire Elden Ring. Si tratterebbe senz'altro di una bomba niente male per tutti coloro che stanno aspettando contenuti aggiuntivi per l'avventura sviluppata da FromSoftware, e non è escluso che il TGS possa accontentarli.

Capcom La metà dello spazio di Capcom sarà monopolizzata da Street Fighter 6 Doppio appuntamento anche per Capcom, che proprio sul finire delle giornate del 15 e del 16 settembre, rispettivamente alle 4 e alle 5 del pomeriggio italiane, mostrerà nuovo materiale relativo ad alcune delle sue produzioni più importanti. La prima giornata sarà dedicata molto probabilmente ai contenuti della Gold Edition di Resident Evil Village con relativo primo assaggio del gioco su Playstation VR2, ma verrà concesso spazio anche a Monster Hunter Rise: Sunbreak, alle novità di Exoprimal e a un nome mitico come quello di Mega Man con la sua Battle Network Legacy Collection. Rimane difficile immaginare che la casa di Osaka possa estrarre dal cilindro qualche sorpresa, tutto ciò per un semplice motivo: Street Fighter 6. La seconda giornata sarà infatti interamente appannaggio del sesto capitolo della celebre saga di picchiaduro che con tutta probabilità farà sfoggio di nuovi personaggi e, speriamo, anche di una data di uscita. Confidare nell'annuncio di un nuovo titolo che possa oscurare Ryu e soci appare quindi abbastanza azzardato, ma più di una volta eventi simili hanno riservato colpi di scena. Per il momento, quindi, voliamo basso, sperando almeno che Resident Evil 4 Remake decida di farci un'improvvisata in quel di Tokyo.

505 Games Miasma Chronicles sarà il piatto forte dell'evento di 505 Games 505 Games salirà sul palco del TGS il 16 settembre alle 11 italiane con un bel carico di giochi in cui senza ombra di dubbio spicca Miasma Chronicles, nuovo strategico sviluppato da The Bearded Ladies e atteso nel 2023 su PC e console di nuova generazione. Sulla tavola che il publisher italiano imbandirà, a quanto pare ci sarà anche l'imminente Serial Cleaners e Stray Blade, avventura con elementi ruolistici in uscita entro la fine dell'anno. Dovrebbe fare capolino anche un misterioso progetto sviluppato da Hook, che alcune voci di corridoio indicano in Unholy, action stealth a forti tinte horror che dovrebbe arrivare nei negozi negli ultimi mesi del 2022. Molte certezze e pochi segreti insomma, tuttavia la speranza rimane quella di poter finalmente scorgere qualcosa del bramatissimo sequel di Control e dello spin-off multiplayer Project Condor.

Koei Tecmo Durante l'evento Koei Tecmo sarà rivelato un nuovo episodio della serie Atelier? Terminato lo spazio a disposizione di 505 Games, sarà il turno di Koei Tecmo di presentare i propri titoli alle 12 del 16 settembre. Per la verità, i titoli che l'azienda giapponese mostrerà al pubblico sono giusto una manciata: Nobunaga's Ambition: Hadou previsto su iOS e Android ma soprattutto Wo Long: Fallen Dynasty, action che speriamo possa segnare il ritorno in grande stile del Team Ninja, in arrivo nel corso del primo trimestre del 2023. È però degno di nota anche l'atteso annuncio di un nuovo titolo sviluppato da Gust e ancora avvolto nel mistero. Lo studio è conosciuto ai più per essere il responsabile della serie Atelier e tutte le supposizioni sembrano convergere verso un nuovo capitolo.

SEGA e Atlus Sonic Frontiers si prepara a sfoderare le sue novità anche a Tokyo Alle ore 13 del secondo giorno di fiera assisteremo al SEGA New, evento di circa 50 minuti in cui SEGA e Atlus sveleranno i loro piani per il prossimo futuro. Pochi rulli di tamburi e nessuna probabile sorpresa all'orizzonte, tuttavia i titoli che le due aziende hanno incluso nella loro line up già pubblicata sono pezzi da novanta di livello assoluto. SEGA metterà sul piatto Sonic Frontiers, la nuova avventura del porcospino blu che durante il suo sviluppo sembra migliorare a vista d'occhio e che è attesa per l'8 novembre su tutte le piattaforme. Ad accompagnare la storica mascotte ci sarà un brand altrettanto conosciuto che ha contribuito a fare la fortuna dell'azienda: Virtua Fighter, con Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown. Dal canto suo, Atlus si concentrerà sulle remaster di tre episodi della serie Persona: Persona 3 Portable, Persona 4: Golden e Persona 5 Royal. Saranno i titoli di terze parti, però, a mettere in campo l'artiglieria pesante: oltre all'immancabile appuntamento con FIFA 23, potremo avere un nuovo incontro ravvicinato sia con Gotham Knights, sia con Hogwarts Legacy.

Konami Riuscirà eFootball 2023 a recuperare il terreno perduto nei confronti di FIFA? Konami si prospetta come uno dei nomi in assoluto più attesi dell'intero evento e il perché è presto detto: la line up preannunciata è un autentico peso massimo che, tra quantità e qualità, lascia spazio anche per qualche sogno proibito. Oltre a un buon numero di titoli dei partner, la compagnia di Tokyo si prepara a mostrare la sua ennesima versione del calcio virtuale, eFootball 2023, che nonostante sia ormai da tempo in parabola discendente ogni anno è in grado di attirare su di sé quantomeno la curiosità degli appassionati. Una raffica di giochi dedicati a Yu-Gi-Oh! promette di far felici i fan del famosissimo gioco di carte, mentre Super Bomberman R 2 tornerà a mostrarsi dopo essere stato svelato lo scorso giugno. Ma è sul terreno delle aspettative che si gioca la partita più importante tra i videogiocatori e Konami: cercare di non sperare nell'annuncio di un nuovo capitolo della serie Silent Hill è praticamente impossibile, così come provare a ignorare l'eventualità di veder comparire durante l'evento il remake di un episodio della saga Metal Gear Solid, magari il primo o il terzo. Voi che dite? Il publisher nipponico ha molto da farsi perdonare dai fan e il 16 settembre alle 14.00 vedremo se ci riuscirà.

Square Enix Final Fantasy XVI ci sarà a Tokyo ma forse non verrà mostrato nulla di nuovo Il filotto delle meraviglie si completa con Square Enix, che dalle ore 15.00 del 16 settembre mostrerà per ben due ore i titoli della propria scuderia. Saranno ben 25 i giochi presenti nella line up della casa del Chocobo. A svettare sono sicuramente Forspoken, Valkyrie Elysium, Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, Final Fantasy VII: Rebirth e sua maestà Final Fantasy XVI. I primi tre prodotti sono quelli dalla data di uscita più imminente e per i quali, quindi, è atteso anche del materiale giocabile: Valkyrie Elysium approderà sugli scaffali il 29 settembre, Crisis Core entro la fine dell'anno, mentre Forspoken farà il suo debutto il 24 gennaio 2023. L'azienda sembra orientata a concentrarsi sui titoli in arrivo a stretto giro di posta, insomma, ragion per cui sarebbe bene non farsi troppe illusioni riguardo ciò che verrà mostrato di Final Fantasy XVI e VII: Rebirth, ancora lontani nel tempo. Una direzione, quella di Square Enix, che pare chiara e ben definita, eppure non riusciamo proprio a escludere possibili colpi di teatro.