Sunday Gold, la recensione di un’avventura gioco di ruolo riuscita, ma con qualche criticità

Come si fa a mescolare un'avventura grafica a un gioco di ruolo? BKOM Studios ha deciso di rispondere a questa domanda essenziale, quasi esistenziale, tentando una strada originale, ma non semplicissima da percorrere, per un risultato riuscito a metà, come vedremo nella recensione di Sunday Gold .

I tre personaggi di loro non sono scritti in modo particolarmente brillante, ma funzionano molto bene come squadra: Frank è il classico piccolo criminale maestro della sopravvivenza urbana, capace di aprire ogni serratura; Sally è una donna dalla forza eccezionale, mentre Gavin è un ex impiegato, che vuole usare le sue conoscenze informatiche per incastrare il suo vecchio datore di lavoro. Le loro differenze di vedute sul colpo e sul mondo emergono chiaramente nel corso dell'avventura, creando anche delle diramazioni nella storia che possono portare a dei risultati interessanti.

Il racconto è stato modulato su diversi toni e mescola con grande sapienza satira e dramma , condendo il tutto con un pizzico di humor nero. Lo stile visivo in questo senso aiuta, perché riesce a connotare le vicende più di quanto non faccia la storia stessa (di suo molto lineare). Notevole anche la mole di documenti sparsi per le aree, che svelano dettagli interessanti sulle storie secondarie che puntellano il gioco.

Dal punto di vista stilistico e narrativo, Sunday Gold funziona davvero bene. La storia che racconta non è proprio originalissima e forse c'è un eccessivo ricorso ai cliché dei film di genere, ma la scelta di utilizzare uno stile così marcato da fumetto di genere, che si riflette in ogni aspetto del gioco, è davvero riuscita e coinvolgente. La storia segue le vicende di tre criminali da strapazzo, Frank, Sally e Gavin, che hanno un piano geniale per diventare ricchi: scoprire gli affari segreti di un miliardario.

Avventura

Alcuni eventi sono raccontati in stile fumetto

I personaggi hanno tutti abilità differenti che possono usare in vari momenti nelle fasi di esplorazione e in combattimento. C'è chi è più versato nell'hacking e può quindi violare con più facilità i sistemi elettronici, c'è chi dispone di una grande forza che può usare per spostare oggetti pesanti (ad esempio degli armadi) e chi è bravo ad aprire qualsiasi serratura. Le abilità speciali dei personaggi sono legate a dei minigiochi, come ad esempio quello dell'hacking di Gavin, che richiede di scoprire il codice di sicurezza del sistema elettronico che si vuole violare, o quello dello scassinamento di Frank, che richiede una certa abilità manuale. La progressione dei tre personaggi può essere gestita con un occhio al sistema da gioco di ruolo, ma sempre tenendo in considerazione quella che è la parte adventure. In questo senso Sunday Gold risulta essere uno dei mix meglio riusciti dei due generi, pur non riuscendo a risolvere completamente alcuni attriti nei diversi sistemi.

Uno degli aspetti chiave del gameplay è la gestione del tempo. Ognuno dei personaggi ha una certa quantità di punti azione da spendere per turno, per fare cose differenti, siano esse la perlustrazione degli ambienti, l'uso di certe abilità o l'esecuzione di azioni legate allo scenario.

La fase esplorativa funziona davvero bene

Considerando l'interfaccia punta e clicca, fin qui potrebbe sembrare di essere davanti a una normale avventura grafica con dei limiti da GDR, se non fosse che il passare del tempo è scandito da altre occorrenze, come il cosiddetto livello di allarme, che indica la consapevolezza che gli addetti alla sicurezza hanno della nostra presenza e che cresce di turno in turno. Ciò significa che più tempo passiamo in un certo posto, più combattimenti dovremo affrontare.

L'idea in sé funziona davvero bene e aggiunge una certa tensione alle fasi di esplorazione, dove bisogna trovare il giusto equilibrio tra la voglia di scoprire tutto e la fretta indotta dal voler evitare di combattere troppo. Così, ad esempio, ogni errore non si paga solo in termini di punti azioni sprecati, ma anche nel dover poi scegliere se ritentare o meno, usando altri punti azione. Qui interviene un'altra meccanica a complicare le cose: il panico.