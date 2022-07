Forza Horizon 5: Hot Wheels ha già superato un milione di giocatori

Forza Horizon 5: Hot Wheels ha già superato quota un milione di giocatori: l'espansione è disponibile dal 19 luglio, dunque parliamo di risultati ottenuti nel giro di circa dieci giorni per il pacchetto dedicato alle celebri automobili in miniatura.

Nella nostra recensione di Forza Horizon 5: Hot Wheels abbiamo parlato di come l'espansione punti forte sulla spettacolarità dei tracciati, molti dei quali assolutamente fuori di testa, riproducendo in maniera fedele i modellini in metallo pressofuso prodotti da Mattel.

Il fatto che si tratti di un DLC a pagamento, che può essere acquistato per 19,99€ su Xbox Store o Steam, non ha insomma scoraggiato i tantissimi appassionati di Forza Horizon 5, anche quelli che non possiedono effettivamente il gioco, incluso come noto nel Game Pass.

Risultati simili, ad ogni modo, non devono stupire se consideriamo che Forza Horizon 5 ha totalizzato 20 milioni di giocatori in meno di sette mesi, facendo segnare record su record prima ancora di arrivare nei negozi grazie alle versioni in accesso anticipato.