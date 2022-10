A Plague Tale: Requiem, i requisiti PC ufficiali sono molto pesanti

A Plague Tale: Requiem richiederà una componentistica di altissimo livello per girare al meglio su PC, stando ai requisiti ufficiali del gioco pubblicati da Asobo Studio: si parla di una RTX 3070 per i 1080p a 60 fps con preset ultra.

A Plague Tale: Requiem, requisiti minimi



Processore: Intel Core i5 4690K, AMD FX 8300

Scheda video: NVIDIA GTX 970, AMD RX 590

Memoria: 16 GB di RAM

Storage: 55 GB di spazio richiesto

Sistema operativo: Windows 10 64 bit

A Plague Tale: Requiem, requisiti raccomandati



Processore: Intel Core i7 8700K, AMD Ryzen 5 3600

Scheda video: NVIDIA RTX 3070, AMD RX 6800 XT

Memoria: 16 GB di RAM

Storage: 55 GB di spazio richiesto

Sistema operativo: Windows 10 64 bit

Il nostro gioco più atteso di ottobre 2022, A Plague Tale: Requiem sarà insomma molto pesante, come specificano le note a corredo dei requisiti: quelli minimi si intendono per una risoluzione di 1080p a 30 fps e con preset bassi, quelli raccomandati per una risoluzione di 1080p a 60 fps con preset ultra.