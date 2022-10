Death Stranding 2 confermato? Kojima Productions si lascia sfuggire un indizio su Twitter

All'interno della solita, sibillina campagna promozionale per il nuovo gioco in sviluppo, sembra che Kojima Productions si sia lasciata sfuggire un indizio che sembra puntare nettamente a Death Stranding 2, vista la presenza dell''hashtag dedicato al primo capitolo in uno dei tweet emersi in queste ore sul titolo misterioso.

Come abbiamo visto, dopo la conferma di Elle Fanning come parte del cast del nuovo gioco di Hideo Kojima, è iniziato subito un altro mistero su un ulteriore personaggio che farà parte di questo. Anche quest'altra attrice potrebbe essere stata scoperta, nel frattempo, ma qui ci interessa rilevare un'altra questione interessante.



In un retweet effettuato dall'utente CopperKat, che dovrebbe essere un producer di Kojima Productions, compare l'hashtag @DeathStranding, oltre a @WhereAmI. Il tweet è stato prontamente rimosso, cosa che non fa che incrementare i sospetti sul significato di quell'hashtag di troppo, ma è stato comunque catturato da Gematsu con lo screenshot che potete vedere qui sopra.

La presenza del titolo Death Stranding, sebbene possa essere un rimando generale a un gioco precedente del team, sembra non essere proprio messa a caso: l'idea è che si tratti di un'ulteriore conferma che il nuovo gioco in sviluppo presso Kojima Productions sia proprio Death Stranding 2. D'altra parte, una semi-conferma del progetto era arrivata anche dallo stesso Norman Reedus per quanto riguarda la sua esistenza, a questo punto si può pensare che anche tutta la campagna promozionale messa in piedi in questi giorni da Kojima abbia proprio a che fare con il gioco in questione.

Intanto, la risposta alla nuova domanda, ovvero "Where Am I" arriverà nei prossimi giorni, svelando un altro pezzo del puzzle.