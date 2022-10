NieR: Automata per Nintendo Switch, port perfetto? La video analisi di Digital Foundry

NieR: Automata per Nintendo Switch si presenta come uno dei sempre più numerosi "port impossibili" per la console ibrida giapponese? La video analisi realizzata da Digital Foundry risponde con un secco nì.

Nella nostra recensione di NieR: Automata per Nintendo Switch abbiamo sottolineato la consistenza del frame rate, quasi sempre bloccato a 30 fps, e tessuto le lodi di una conversione davvero ottima, cosa che Digital Foundry non può che confermare.

Ci sono tuttavia anche alcune incertezze e tanti compromessi nel lavoro realizzato da Virtuos sul titolo di PlatinumGames, in particolare per quanto concerne la qualità degli asset laddove la si confronti con le versioni PS4 e Xbox One.

È stato insomma effettuato un chiaro e inevitabile downgrade grafico, con alcuni effetti visivi depotenziati e altri completamente rimossi, ma di contro su Switch è possibile giocare a 1080p (anziché i 900p delle già citate PS4 e Xbox One), sebbene come detto a un frame rate di 30 fotogrammi al secondo anziché 60.