Overwatch 2: il cosplay di Kiriko da Nadyasonika celebra il lancio del gioco dal Giappone

Overwatch 2 è appena uscito ma fa già da ispirazione per le prime reinterpretazioni, come vediamo in questo cosplay di Kiriko da parte di Nadyasonika, che è andata in Giappone per festeggiare il lancio del gioco Blizzard con quest'ottimo video di presentazione.

Un cosplay totalmente votato alla novità, dunque: non solo Overwatch 2 è appena uscito, ma Kiriko è anche il primo dei nuovi personaggi introdotti nel cast, ottenibile effettuando le sfide del battle pass in questa prima stagione del gioco. Nadyasonika è dunque una delle prime cosplayer a dedicarsi a questa combattente che proviene dal Giappone.

Proprio per ricreare la giusta atmosfera, la modella è andata direttamente nel Sol Levante per effettuare un photoshoot, oltre al video che vedete riportato qui sotto: in questo modo, l'immedesimazione è davvero totale. Non solo il costume è riprodotto alla perfezione, ma anche la ricerca delle ambientazioni l'ha portata direttamente negli scenari tipici di Kiriko, con un effetto davvero notevole.

Non è la prima volta che Nadyasonika dimostra questa grande attenzione alla scelta delle ambientazioni, visto che già in diversi altri casi si è dimostrata davvero una giramondo con i suoi cosplay ripresi in location reali decisamente suggestive.



