Offerte Amazon: set LEGO Collolungo di Horizon Forbidden West in sconto

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per il set LEGO del Collolungo di Horizon Forbidden West. Lo sconto è di 10.10€, ovvero dell'11%. Il prezzo consigliato per questo set LEGO è 89.99€. Il prezzo attuale non è il più basso di sempre, ma è solo di pochi euro superiore. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Il set del Collolungo di Horizon Forbidden West include un modellino in mattoncini dell'iconica macchina del gioco di Guerrilla Games, realizzato con le costruzioni LEGO e provvisto di dettagli unici dell'ambiente circostante (una betulla in mattoncini, dell'erba alta e un semaforo arrugginito con una vite avvolta intorno). È compresa una minifigure del personaggio LEGO Aloy con arco e lancia costruiti in mattoncini, più una Vedetta fornita di sensore oculare con occhi blu, gialli o rossi a scelta. In totale ci sono 1.222 pezzi.

Il Collolungo è una delle macchine del mondo di Horizon: nel gioco, il suo compito è realizzare scansioni dell'ambiente e Aloy può accedere ai dati per creare una mappa dell'area circostante.

Set LEGO del Collolungo di Horizon Forbidden West

