The Elder Scrolls Online: gli account Stadia saranno trasferiti su PC, è ufficiale

Bethesda e Zenimax Online hanno annunciato che permetteranno ai giocatori di Google Stadia di trasferire personaggi e progressi alla versione PC di The Elder Scrolls Online. Questa mossa segue quanto deciso in modo simile da altre compagnie, che si stanno attrezzando per "salvare" gli account dei fan.

"Siamo felici di annunciare che i nostri giocatori di Stadia potranno trasferire i loro account di The Elder Scrolls Online su PC, portando con sé tutti i loro progressi, compresi, ma non solo, i personaggi esistenti, gli oggetti acquistati, gli obiettivi e l'inventario", si legge nell'annuncio condiviso su Twitter che potete vedere voi stessi poco sotto. "Poiché i giocatori di Stadia giocano già a ESO sui nostri server PC, tutti i loro amici e le loro gilde li aspetteranno una volta completato il trasferimento".

Si tratta per certo di un sollievo per i giocatori di The Elder Scrolls Online di Stadia. Va però anche detto che per qualcuno non sarà così semplice giocare a The Elder Scrolls Online su PC: il vantaggio di Stadia era anche di poter giocare senza dover possedere un computer adatto al gaming. Inoltre, era possibile giocare da mobile. Il trasferimento è la miglior soluzione che può essere offerta dagli autori, ma potrebbe non essere abbastanza per tutti.

Vi ricordiamo che Stadia rimborserà gli acquisti fatti dai giocatori, sia in termini di giochi ed espansioni che in termini di hardware acquistati su Google Store. Il tutto dovrebbe avvenire all'incirca in contemporanea con la chiusura del servizio.

In caso non la ricordate, vi segnaliamo la data di spegnimento ufficiale dei server.