Hideo Kojima pubblica foto di Elle Fanning dal set di motion capture del nuovo gioco

Hideo Kojima ha pubblicato un paio di foto che ritraggono Elle Fanning, l'attrice che è stata svelata in maniera ufficiale proprio in questi giorni come appartenente al cast del nuovo gioco di Kojima Productions, in azione all'interno del set dedicato al motion capture, alle prese forse con Death Stranding 2.

Non c'è ancora alcuna conferma ufficiale ma gli indizi puntano sullo sviluppo di un Death Stranding 2, in cui l'attrice dovrebbe interpretare un nuovo personaggio. Le foto, in questo senso, ci dicono ben poco, visto che ritraggono la Fanning in un paio di pose bizzarre che forse non hanno a che fare con registrazioni per il gioco vero e proprio.



L'attrice sembra particolarmente a proprio agio all'interno della struttura messa in piedi da Kojima Productions per le riprese e la digitalizzazione degli attori, esibendosi in un paio di scatti davvero piacevoli. Dopo la conferma ufficiale di Elle Fanning come protagonista del primo teaser del nuovo gioco, il team ha avviato un altro teaser incentrato su "Where Am I" e con una nuova silhouette oscurata, su cui però iniziano già ad esserci sospetti.

Nel frattempo, in questi giorni, una sorta di svista da parte di un producer di Kojima Productions potrebbe aver confermato che tutto questo riguarda effettivamente Death Stranding 2, in attesa di ulteriori conferme che potrebbero arrivare in occasione del The Game Awards 2022 l'8 dicembre.