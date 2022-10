Choo-Choo Charles: trailer con data d'uscita per l'horror sul terribile treno-ragno

Choo-Choo Charles, l'action horror sul terribile treno-ragno assetato di sangue, torna a mostrarsi in trailer e per l'occasione annuncia anche la sua data d'uscita, fissata per il 9 dicembre 2022 su PC attraverso Steam.

Arriva dunque un po' dopo il periodo di Halloween ma rimane comunque un'ottima notizia per questo interessante titolo nato da un'idea di un ragazzo poco più che ventenne. La storia di Choo-Choo Charles, almeno in termini di sviluppo, assomiglia un po' a una favola videoludica, con Gavin Eisenbeisz che ha iniziato a costruire da solo il gioco e ha ottenuto un grande successo mostrandolo già le prime volte attraverso internet e social, attirando quindi l'attenzione di addetti ai lavori che hanno contribuito alla costituzione del team Two Star Games e portare a termino il progetto.

Ben più inquietante è invece la storia del gioco: si tratta di un horror survival in cui dobbiamo cercare di sfuggire a una sorta di mostro meccanico a forma di locomotiva con zampe da ragno, che vaga per una mappa open world alla ricerca costante di vittime.

Al di là della stranezza dell'avversario, è un po' tutta la meccanica ad essere particolare: anche il protagonista è infatti costretto a muoversi attraverso i binari di una ferrovia che si snoda per la mappa, con la necessità di scendere dalla propria locomotiva per prendere parte a quest e raccogliere materiali e risorse per migliorare e rafforzare il proprio veicolo.

Lo spostamento a piedi attira però l'attenzione di Choo-Choo Charles, che si avventa a più riprese sul protagonista che può solo cercare di tenerlo a distanza in furenti scontri a fuoco in corsa lungo i binari. Ambientazione e struttura sono dunque interessanti, così come l'idea di questa sorta di Trenino Thomas distorto e aberrante. Potete conoscerlo meglio nell'anteprima dedicata, pubblicata l'anno scorso.