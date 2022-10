Alinity non è riuscita a verificare lo stato di salute di Amouranth con la polizia

La streamer Twitch Alinity ha provato a verificare lo stato di salute di Amouranth chiamando la polizia, ma non è riuscita a sapere nulla, creando ulteriore preoccupazione nella comunità che segue la ragazza.

Dopo aver confessato di essere sposata e di subire abusi dal marito, Amouranth è sparita dalla circolazione, senza rilasciare dichiarazioni ufficiali in merito alla faccenda. Alinity, da tempo amica di Amouranth, ha provato a informarsi, ma non è riuscita a sapere niente, facendo crescere la preoccupazione generale.

Che fine ha fatto Amouranth?

Naturalmente prima di rivolgersi alla polizia, la streamer ha provato a chiamare direttamente Amouranth, ma senza successo. Quindi si è rivolta alle forze dell'ordine, per invitarle a controllare la situazione. Evidentemente si teme che il marito possa compiere qualche gesto estremo contro la streamer, dopo anni di abusi.

Vedremo nelle prossime ore come si evolverà la situazione, attualmente tutta in divenire. Alinity di suo non ha commentato ulteriormente la situazione, a parte esprimere la speranza che Amouranth stia bene e di volerla sentire al più presto.