Twitch: Amouranth ha svelato di essere sposata e di aver subito abusi dal marito

La top streamer su Twitch Kaitlyn 'Amouranth' Siragusa ha fatto una confessione drammatica in live, svelando di essere sposata con un uomo che ha abusato e abusa di lei in diversi modi, non ultimo quello di convincerla a fare le live stesse.

La drammatica confessione, che è suonata quasi come una richiesta di aiuto, è stata fatta il 15 ottobre 2022 in live. Attualmente la registrazione del video non è accessibile dal suo canale Twitch, ma le clip stanno circolando in rete sui vari social media.

A quanto pare la vita di Amouranth non è tutta lustrini e felicità

Durante la live, Amouranth ha lanciato diverse accuse contro il marito, alcune anche molto gravi. Stando alle sue parole, l'uomo avrebbe minacciato di uccidere il suo cane, avrebbe il controllo delle sue finanze e l'avrebbe forzata a fare live stream. Inoltre l'avrebbe minacciata anche di lasciarla con niente.

Gli abusi proseguirebbero da anni. In una clip la streamer chiede a suo marito perché avrebbe parlato di uccidere il suo cane, per ricevere come risposta da una voce maschile: "Leave the house". La stessa voce è poi montata su tutte le furie e ha iniziato ad accusarla di mentire.

In una seconda clip sono stati svelati dei messaggi di testo tra Amouranth e suo marito, nei quali la donna viene continuamente insultata e chiamata "dumb f**k", nonché minacciata ripetutamente.

In alcune risposte si può leggere che l'uomo le ha detto di aver buttato delle sue cose, perché lei non stava facendo quanto ordinato. In altri i suoi stream vengono chiamati "spazzatura".

Durante la live Amouranth ha anche promesso di rompere con suo marito e che il suo preteso status di single sta per diventare vero. Pare che sia lui ad averle ordinato di fingersi single e di impegnarsi nelle live hot tub.

Amouranth ha anche confessato di non aver mai detto di essere sposata, seguendo un ordine di suo marito. Secondo lui farlo avrebbe rovinato i loro affari. Lo stream si è concluso in modo repentino dopo che una voce femminile le ha chiesto se avesse preso le sue medicine.