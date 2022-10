Xbox Game Pass: quantità di abbonati ancora sotto le aspettative di Microsoft, per Axios

Secondo quanto riportato dal giornalista Stephen Totilo di Axios, Xbox Game Pass avrebbe mancato l'obiettivo di crescita previsto da Microsoft per quanto riguarda la quantità di abbonati per il secondo anno consecutivo.

Secondo i dati raccolti dalla testata in questione, Microsoft aveva stabilito un target di crescita del 73% nel corso dell'anno fiscale terminato il 30 giugno 2022, riuscendo a raggiungere invece soltanto il 28% di crescita, dunque mancando il target di un notevole margine.

Si tratterebbe, peraltro, della seconda volta consecutiva che accade: anche l'obiettivo di crescita previsto per il 2021 non è stato infatti raggiunto, dopo che invece l'anno precedente, nel 2020, la crescita degli abbonati a Xbox Game Pass aveva superato le aspettative.

Il target era peraltro legato a degli incentivi previsti per il CEO di Microsoft, Satya Nadella, e altri manager di alto livello, che ovviamente non sono scattati, ma la questione ha ovviamente grande importanza per Xbox in generale, visto che il Game Pass rappresenta un elemento di grande rilevanza nella divisione videoludica.

In una recente intervista, Phil Spencer ha riferito che la crescita di abbonati a Xbox Game Pass su console ha subito un rallentamento di recente, mentre si è registrato un netto incremento degli abbonati a PC Game Pass.

Phil Spencer, capo della divisione Xbox di Microsoft

Secondo il capo della divisione Xbox, questo rallentamento su console sarebbe fisiologico, dovuto al fatto di aver raggiunto già un bacino ampio di utenti.

Una crescita di abbonati del 73% nel corso dell'anno è effettivamente un target che sembra molto alto anche per un servizio di successo, e il fatto che nel corso dell'anno non ci sono state uscite di enorme calibro, in gran parte spostate al 2023, l'ha reso ulteriormente difficile. In ogni caso, restiamo in attesa di informazioni più precise sulla quantità di abbonati a Xbox Game Pass, considerando che l'ultimo dato risale al gennaio 2022 e parlava di 25 milioni di abbonati.